Ahoussou aux populations du Haut-Sassandra : "Mamadou Touré est votre avenir"

Dans le cadre d'une rencontre avec la communauté Akan du Haut-Sassandra le dimanche 20 août 2023, Ahoussou Jeannot Kouadio a affirmé que Mamadou Touré, le candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) aux régionales du 2 septembre, a "le profil idéal" pour alléger le fardeau des populations.

Régionales dans le Haut-Sassandra : Ahoussou vante les mérites de Mamadou Touré

La rencontre entre Ahoussou Jeannot Kouadio et la communauté Akan de ladite région a eu lieu le dimanche 20 août 2023 au Centre culturel de Daloa. À cette occasion, le président du Sénat a appelé à voter massivement Mamadou Touré, le candidat du RHDP aux élections régionales du 2 septembre 2023

"Ces élections ne sont pas un problème de PDCI, RHDP, FPI. C’est un problème de bien-être. Ici dans le Haut-Sassandra, c’est Mamadou Touré qui a le profil idéal pour alléger votre fardeau. C’est votre protecteur, votre avenir et votre devenir", a-t-il dit en l'endroit des populations venues de tous les départements du Haut-Sassandra après avoir indiqué que le conseil régional sortant a échoué.

Ahoussou Jeannot a aussi indiqué que l’actuel ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique a la compétence, la capacité de gérer le conseil régional du Haut-Sassandra. "Le monde a évolué. Il faut des dirigeants modernes. Population du Haut-Sassandra, accompagnons Mamadou Touré pour nous apporter le développement. Je vous invite à le voter massivement le 2 septembre 2023", a-t-il poursuivi non sans mettre chaque habitant en mission à l’effet d’être un directeur de campagne dans sa localité.

Dans son allocution, l'ex-Premier ministre ivoirien est revenu sur la vision de développement de la Côte d’Ivoire du président Alassane Ouattara qui consistera bientôt à apporter de l’électricité, du bitume, de l’eau potable à tous les villages du Haut-Sassandra, voire de la Côte d’Ivoire. "Adhérons à la vision du président Ouattara et du RHDP. C’est lui le fils d’Houphouët-Boigny", a-t-il dit.

Pour sa part, face à la mobilisation du peuple Akan vivant dans le Haut-Sassandra, Mamadou Touré a annoncé qu’au lendemain de sa victoire, l’une de ses priorités sera d’électrifier tous les villages. "Faites-moi confiance. Nous allons travailler pour vous redonner votre dignité. On ne vous fera pas honte. On fera en sorte que le vent du changement souffle sur toutes les localités du Haut-Sassandra", s’est exprimé le candidat des houphouëtistes qui avait à ses côtés son collègue ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Amadou Coulibaly.