La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a rejeté le plan de transition des nouvelles autorités nigériennes annoncé par le général Tchiani il y a quelques jours.

Niger : La CEDEAO rejette le plan de transition du Général Tchiani

Le général Abdourahamane Tchiani a annoncé samedi la convocation du dialogue national inclusif. Il a convié les forces vives de la Nation à faire des propositions sur une période de transition de trois ans maximum. Le nouvel homme fort du Niger a également dénoncé les sanctions illégales de la CEDEAO et mis en garde contre une intervention militaire qui ne saurait être "une balade de santé".

Au lendemain de ces annonces, la CEDEAO a haussé le ton. Par la voix de son commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Abdel-Fatau Musa, l'organisation ouest-africaine a rejeté l'option d’une transition de trois ans au Niger. « La CEDEAO n’accepte plus aucune transition prolongée dans la région. Ils doivent juste se préparer à passer la main dans les plus brefs délais », a déclaré le diplomate nigérian.

« L’aspect militaire est très présent. Plus tôt ils rendront le pouvoir aux civils et se concentreront sur leur responsabilité première qui est de défendre l’intégrité territoriale du Niger, mieux ce sera pour eux », a rappelé Abdel-Fatau Musa.