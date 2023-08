Niger: Une nouvelle ambassadrice accréditée à Niamey

Malgré la crise sociopolitique du Niger, on peut constater une évolution spectaculaire de certains secteurs d'activités dans la sous région du Sahel.

Une nouvelle représentante des Etats Unis à Niamey

Une nouvelle représentante des Etats Unis au Niger est arrivée à Niamey. Il s'agit de Kathleen Fitzgibbon. Elle est venue à Niamey pour occuper un poste vacant depuis deux ans. Kathleen Fitzgibbon a une longue expérience de la sous-région. Elle mérite le poste qu'elle est venue occupée à cause de ses expériences à en croire les propos du porte-parole de la diplomatie américaine.

En effet, la représentante est venue maintenir la coopération avec le Niger et les autres partenaires de la sous -région en vue de promouvoir la sécurité, la stabilité, la gouvernance démocratique et l’état de droit au Sahel.

Selon la note du département d’État des États-Unis, Kathleen FitzGibbon est envoyée pour une mission précise : « à la demande du secrétaire d’État Antony J. Blinken, l’ambassadrice Kathleen FitzGibbon s’est rendue à Niamey pour diriger notre mission diplomatique au Niger et soutenir les efforts visant à résoudre la crise politique en ce moment critique. En sa qualité de diplomate de haut rang, ayant une longue expérience de l’Afrique de l’Ouest, elle est particulièrement bien placée pour prendre la tête des efforts du gouvernement américain en faveur de la communauté américaine et de la préservation de la démocratie acquise de haute lutte par le Niger». C'est du moins ce qu'on peut retenir de la note du département d’État des États-Unis.

Par ailleurs, la nouvelle ambassadrice ne présentera pas ses lettres de créance à cause de la situation sociopolitique du pays : « Compte tenu de la crise politique actuelle au Niger, l’ambassadrice Fitzgibbon ne présentera pas officiellement ses lettres de créance. Son arrivée ne reflète aucun changement dans notre politique, mais répond à la nécessité d’avoir une direction de haut niveau pour notre mission pendant une période difficile. Ses activités diplomatiques viseront à parvenir à une solution diplomatique qui préserve l’ordre constitutionnel au Niger et à la libération immédiate du président Mohamed Bazoum, de sa famille et de toutes les personnes détenues illégalement », a précisé le porte-parole de la diplomatie américaine.