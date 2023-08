Côte d’Ivoire : Michel Gohou frappé par un malheur

Michel Gohou est inconsolable en ce moment. L’acteur ivoirien le plus adulé a perdu ce mardi 22 août le père de son épouse, Aline Péna. C’est à travers une publication sur sa page Facebook qu’il a annoncé la triste nouvelle.

Michel Gohou affligé par le décès son beau-père

Le comédien ivoirien Michel Gohou prépare avec quelques acteurs de la série ‘’Ma Famille’’ une expédition dans trois mois en France. L’équipe de l’actrice et de la productrice de cette série télévisée, Akissi Delta, va donner un spectacle le dimanche 12 novembre 2023 dans la salle des Folies Bergères de Paris. Alors que chaque acteur qui va faire partie du voyage fait circuler sur les réseaux sociaux l’information de la grande représentation, une triste nouvelle vient plomber la communication.

En effet, Michel Gohou, l’un des meilleurs acteurs ivoiriens et ‘’mari’’, de Clémentine Papouet dans le film ‘’Ma Famille’’, est actuellement très affligé. Marié depuis 2010 à son épouse Aline Charlotte Pena, à l’hôtel communal de Cocody, le ‘’premier vice-président’’ du ‘’Parlement du rire’’, a perdu son beau-père.

Le talentueux comédien a fait l’annonce de la mauvaise nouvelle ce mardi 22 août sur sa page Facebook. ‘’Je suis profondément attristé de vous annoncer le décès du père de mon épouse...Dieu a donné, Dieu a repris’’, écrit-il.

Michel Gohou n’a pas donné davantage de précisions sur les circonstances de la disparition de son beau-père. Il n’a pas dévoilé non plus l’identité et l’âge du géniteur de sa femme dans sa publication. On peut aisément savoir que ce dernier a passé l’âme à gauche aujourd’hui, mais pas exactement à quelle heure.

A l’annonce de cette douloureuse situation qui frappe l’acteur ivoirien, ses collègues de la série ‘’Ma Famille’’ et quelques célébrités, ont rapidement adressé des messages d'empathie sur les réseaux sociaux. A l’exemple d’Akissi Delta, Rodhy Gnonsrou, Digbeu cravate, Abasse, Yodé et Siro, Fanicko, 100 Façon…