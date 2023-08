Burkina-Faso: Ibrahim Traoré fier de Hugues Fabrice Zango

Ibrahim Traoré, le Chef de l’Etat burkinabè, exprime sa joie et la du peuple à propos de la performance de l’athlète Hugues Fabrice Zango aux championnats mondiaux d’athlétisme dans la discipline du triple saut. Il félicite l'athlète d'avoir décroché la médaille d’or aux Championnats mondiaux d’athlétisme 2023 à Budapest avec une performance de 17m 64 au triple saut.

Hugues Fabrice Zango porte le flambeau du peuple burkinabè

Ainsi, l'athlète a porté si haut le flambeau du peuple burkinabè. Encore une déclaration qui témoigne l'attention que porte le Président Ibrahim Traoré au sport et à la jeunesse en particulier. En outre, Hugues Fabrice Zango s’est montré par un grand exploit à Budapest. Pour rappel, les Championnats mondiaux d’athlétisme se déroule depuis 19 août 2019.

Par ailleurs, Hugues Fabrice Zango, n'a pas hésité de montrer sa joie après la victoire : « C’était plus compliqué que prévu mais, je suis très très content de ramener cette médaille. C’est une médaille pour moi et pour le Burkina Faso ». À cela, il ajoute, «Franchement je suis très content de l’avoir fait au 5ème essai et me mettre légèrement à l’abri pour ne pas subir la pression ».

Ainsi, le nom de Hugues Fabrice Zango rentre dans l'histoire du sport burkinabè. Il urge de notifier que la compétition mondiale se poursuit jusqu’au 27 août 2023.