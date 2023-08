Togo: session extraordinaire régionale des Maires à Abidjan

Le lundi 21 août 2023 à Abidjan en Côte d’Ivoire, a eu lieu l'assemblée générale extraordinaire du conseil des collectivités de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine. Une rencontre régionale dont Florence Kouigan, Maire d’Atakpamé et présidente de la Faîtière des communes du Togo est à la tête de la délégation.

Près de 117 municipalités regroupées à Abidjan

En effet, l'objectif principal de la séance extraordinaire est de renouveler les instances du conseil des collectivités de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine et l’évaluation des actions du passé.

C'est également l'occasion pour les membres du conseil de mettre à la vue du public le bilan de leur travail afin définir le chemin de route des prochaines phases pour renforcer les collectivités territoriales au sein de l’Uemoa.

Florence Kouigan sur son compte twitter, a précisé le but de cette session régionale. Ainsi, pour lui, « C’est avec un grand intérêt et un réel plaisir que je participe aujourd’hui à Abidjan à une session extraordinaire du Conseil des Collectivités Territoriales de l’Uemoa, axée sur le bilan institutionnel et le renouvellement des instances ».

En plus, elle a profité de l'occasion pour saluer ses collègues de la délégation faîtière des communes du Togo : «Je remercie chaleureusement mes collègues de la délégation de la Faîtière des communes du Togo pour leur engagement et la qualité de nos échanges en cette première journée. Comparer les pratiques et les réalités des autres pays avec le processus de décentralisation et la vie des communes togolaises est toujours une expérience enrichissante et inspirante».

Un signe qui témoigne la forte participation de la délégation à cette assemblée générale extraordinaire.