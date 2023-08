Mali : God Don Africa et Madiachou reçus par le premier ministre

Les artistes God Don Africa et Madiachou ont été reçus par le premier ministre. Ils étaient à l'honneur le lundi 21 août 2023 au mali. En effet, le but principal de la visite des deux artistes Burkinabés était de présenter leur projet de sensibisation et de mobilisation pour la paix, la cohésion et la sécurité au Chef d'Etat.

Les artistes God Don Africa et Madiachou à l'honneur

À cet effet, les deux artistes envisagent organiser une tournée au Mali, au Burkina Faso et en Guinée Conakry. À cet effet, ils prévoient donner une série de concerts dans les communes du district de Bamako, en commençant par la commune IV.

Une stratégie qui peut servir un facteur de sensibilisation pour les actions futures à Bamako.

En plus, il faut rappeler que ces jeunes artistes ont a leur actif plusieurs activités de sensibilisation.

God Don Africa et Madiachou souhaitent avoir l'accompagnement et le soutien des autorités de la Transition dans l'accomplissement de leur mission à l'endroit de la jeunesse et le monde entier.

À en croire l'artiste, chanteur, plasticien God Don Africa, leur projet de sensibilisation est destiné à accompagner les autorités dans la sécurisation du pays. Une initiative que le gouvernement malien n'a pas hésité à applaudir.