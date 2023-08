Etats-Unis : Serena Williams met au monde une deuxième fille

L’ancienne championne de tennis, Serena Williams est à nouveau maman pour la seconde fois. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, elle a présenté son bébé aux côtés de son mari et leur première fille.

Serena Williams est maman pour la deuxième fois

Serena Williams et son époux Alexis Ohanian, avaient organisé à la fin du mois de juillet dernier une gender reveal party très spéciale pour dévoiler le sexe de leur second enfant à leur amis et proches. Et tous, attendaient impatiemment la naissance du deuxième bébé de l’ancienne numéro 1 mondial de tennis.

L’heureuse nouvelle a été annoncée avec joie le mardi 22 août la tenniswoman elle-même via une vidéo postée sur le réseau social Tik-Tok. "Bienvenue mon bel ange", écrit-elle en légende de cette séquence vidéo d’une minute. L'Américaine à la retraite de 41 ans avait à ses côtés son mari et sa première fille Olympia.

Le papa heureux qui vient de voir sa famille s’agrandir, a voulu lui aussi célébrer l’arrivée de sa deuxième fille et c’est sur son compte Instagram qu’il a dévoilé le nom de la petite-sœur d’Olympia avec un message émouvant. Tout en partageant une photo de famille à quatre. "Bienvenue Adira River Ohanian. Je suis reconnaissant d'annoncer que notre maison fait équipe avec l'amour : une heureuse petite fille en bonne santé et une heureuse maman en bonne santé. @serenawilliams tu m'as à nouveau donné un autre cadeau incomparable, tu es la GMOAT. Merci à toute l'incroyable équipe médicale qui a pris soin de ma femme et de notre fille. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai présenté @olympiaohanian à sa petite-soeur", écrit-il.

Pour rappel, lors de sa première maternité, Serena Williams avait failli perdre la vie. Elle avait d'abord dû subir une césarienne d'urgence car les battements du cœur du bébé étaient trop faibles puis plusieurs caillots de sang s'étaient logés dans ses poumons. Un épisode traumatisant qu'elle a su laisser derrière elle aujourd'hui pour donner naissance à son précieux deuxième enfant.