Municipales à Yopougon : Ce que Michel Gbagbo et Dia Houphouët devraient faire selon Gnamien Konan

À Yopougon, commune populaire d'Abidjan, les élections municipales s'annoncent très indécises. Conscient de l'enjeu, Gnamien Konan a lancé un appel aux deux candidats de l'opposition.

Municipales à Yopougon : Gnamien Konan conseille Michel Gbagbo et Dia Houphouët

Le 2 septembre, plus de huit millions d'électeurs ivoiriens sont appelés aux urnes pour renouveler les conseils communaux et régionaux sur l'ensemble du territoire national. Ce scrutin qui voit la participation de toutes les sensibilités, une première depuis la crise post-électorale de 2010-2011, s'annonce très particulièrement tendu dans certaines communes dont Yopougon.

La mairie de la plus grande commune d'Abidjan est convoitée par le RHDP d'Alassane Ouattara avec comme candidat, Adama Bicotogo, président de l'Assemblée nationale. En face, on retrouve Michel Gbagbo et Dia Houphouët, respectivement candidat du PPA-CI et du PDCI. Si tous les partis jouent leurs cartes pour s'emparer de cette commune aux mains du pouvoir, la bataille s'annonce rude dans ce bastion réputé favorable à Laurent Gbagbo.

Pour maximiser les chances de l'opposition de l'emporter et éviter l'émiettement des voix, Gnamien Konan a estimé que les deux candidats de l'opposition devraient s'entendre sur un seul profil.

« Si j'étais Michel Gbagbo, je me retirerais au profit de Dia Houphouet. Si j'étais Dia Houphouet, je me retirerais au profit de Michel Gbagbo. Malheureusement, je ne suis ni l'un ni l'autre. Alors, je ne peux que souhaiter bonne chance à la Côte d'Ivoire et à tous les deux », a écrit l'ancien ministre de Ouattara sur Twitter.

Une sortie qui confirme la récente déclaration de Konaté Navigué. Pour ce cadre du PPA-CI, les élections locales à Ypopougon sont une bataille entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara.