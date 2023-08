Côte d'Ivoire : renforcement sur le Projet Transition Bas Carbone

Le Ministère de l’Environnement et du Développement durable, a organisé à l’endroit des acteurs non étatiques, précisément la société civile, les médias et le secteur privé un atelier de renforcement des capacités sur le Projet Transition Bas Carbone.

Lutte contre le changement climatique, les acteurs non étatiques en atelier

Une séance qui a permis aux acteurs non étatiques de comprendre et de connaître les enjeux liés aux changements climatiques. Ainsi, ces acteurs ont été mieux aguerris pour mettre en place des stratégies efficaces de lutte contre le changement climatique.

Cependant , des formations sur le changement de comportement, et des séances sensibilisation en langues locales des populations dans les zones rurales seront accentuées.

En réalité, le projet de lutte contre le changement climatique est financé par l’Union européenne avec un montant de 6 millions d’euros par Expertise France. Ce programme commence fin 2023 et termine en 2026. Il vise à développer les outils de suivi et d’évaluation des engagements climatiques selon une approche inclusive et participative. C'est du moins ce qu'on peut retenir du chargé de projet Transition Bas Carbone à Expertise France, Guillaume Vermeulen.

Pour lui, il s'agit d'un accompagnement au sein du gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre et le suivi des engagements climatiques.

À en croire le coordonnateur national du projet Transition Bas Carbone, Frédéric Zakpa, « les impacts des changements climatiques sont de plus en plus visibles aujourd'hui ». Pour ce faire, il est indispensable de « mener des actions concrètes pour éviter que les dégâts soient de plus en plus coûteux ». a t-il précisé.

Toutefois, il faut rappeler que le président Alassane Ouattara, s'est engagé déjà dans la lutte contre le changement climatique. Il l'a démontré à l'opinion publique lors de la 15ème Conférence des Parties (COP), tenue du 09 au 20 mai 2022.