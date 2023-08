Côte d’Ivoire : Marie Paule Adjé répond aux rumeurs de fiançailles avec Sadio Mané

Une plateforme a dévoilé sans preuve suffisante une union cachée entre Marie Paule Adjé et Sadio Mané. Des jours après cette rumeur qui a envahi les réseaux sociaux, l’actrice et chroniqueuse a passé un simple message subtil pour confondre les colporteurs de mauvaises informations.

Marie Paule Adjé dépend une quelconque liaison avec Sadio Mané

La chroniqueuse ivoirienne, Marie Paule Adjé est très discrète sur sa vie privée. Personne ne sait exactement avec qui elle est en couple. L’actrice de cinéma a été l’intermédiaire entre l’animatrice Konnie Touré et Mahama Abdoul Fatah Cho. Ce qui a abouti à l’union du couple qui vit actuellement en Egypte.

Depuis ces derniers jours, une folle rumeur a couru pour unir la femme d’affaires et le footballeur international sénégalais, Sadio Mané. Alors qu’elle est en vacances au pied des pyramides pour passer quelque temps avec son amie, Konnie Touré, les internautes ont vite fait de propager une relation amoureuse sur son compte.

Des internautes sont allés trop loin pour dire que les deux personnalités publiques ivoiriennes et sénégalaises se sont même fiancés en cachette. Alors que les spéculations vont bon train sur les réseaux sociaux, Marie Paule Adjé a fait un petit post sur sa page Facebook pour réagir subtilement. ”Chaque petit pas t’amène vers ton objectif. Garde confiance, garde espoir, protège tes rêves et continue d’avancer’’, écrit-elle. Tout en faisant la promotion d’un studio photo et en invitant ses abonnés à y faire un tour pour des séances photos.