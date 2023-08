Sous le feu des critiques et accusations de toute part, Samuel Eto'o Fils, président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) est sorti de son silence. Dans un message sur les réseaux sociaux, l'ancien buteur du FC Barcelone rassure ses soutiens.

FECAFOOT : Samuel Eto’o répond à ses détracteurs !

Élu le 11 décembre à la présidence de la FECAFOOT, Samuel Eto'o Fils a promis de « redonner au football camerounais, toute sa grandeur ». Un an et demi après son arrivée à Tsinga (siège de la FECAFOOT à Yaoundé), l'ancien footballeur s'est confronté à la réalité du pouvoir. Plusieurs de ses partisans qui ont quitté son navire, l'accusant notamment de mauvaises gestions.

La goûte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'apparition sur la toile, des messages vocaux attribués à Samuel Eto'o et un président de club. Pour ces opposants, il s'agirait d'un arrangement pour truquer des matchs du championnat en faveur de Victoria United, club dirigé par ce président en question.

Dans la foulée, la Confédération africaine de football (CAF) annonce ouvrir une enquête sur Samuel Eto'o pour comportements répréhensibles présumés. La CAF justifie sa démarche par une saisine de certains acteurs du football camerounais.

Muet face à ce que ces soutiens qualifient de lynchage médiatique, Samuel Eto'o s'est enfin exprimé. Le double champion d'Afrique a envoyé en message rassurant à ses soutiens. « Nos intentions sont nobles, notre force est notre foi en un avenir meilleur pour nos jeunes footballeurs », a-t-il écrit dans son message dont nous vous livrons l'intégralité ci-dessous.

Message de Samuel Eto'o Fils

N’ayez pas peur

Je m’appelle Samuel Eto’o Fils. Je suis Camerounais d’ici, d’ailleurs, de chaque millimètre du « Continent ». La sève de toutes nos identités coule dans mes veines. J’ai même été élevé à la dignité d’« African soldier » par Nelson Mandela »,

Paix et sérénité à ceux qui me soutiennent dans mon projet visant à redonner au football camerounais toute sa grandeur. Nous subissons la violence de l’adversité mais gardons-nous d’y céder. Nous trébucherons devant les obstacles mais nous continuerons d’avancer. S’il nous arrive de tomber, Dieu nous donnera la force de nous relever pour repartir de l’avant ».

Nos intentions sont nobles, notre force est notre foi en un avenir meilleur pour nos jeunes footballeurs. Nous y arriverons avec l’aide des camerounais de Mokolo à Yabassi, de Foumban à Tongolo, d’Akonolinga à Bamougoum en passant par Bokito, et même par Pitoa. Force et courage à vous, mes amis. May God bless all of you. Merci. Do not be afraid.