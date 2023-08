Hien Sié félicite Côte d’Ivoire Terminal pour l'acquisition de 5 nouveaux portiques

Hien Sié a félicité Côte d’Ivoire Terminal, opérateur du 2e terminal à conteneurs du port d’Abidjan pour la réception le 10 août 2023, de cinq nouveaux portiques de parc, d’une valeur d’environ 6 milliards de FCFA. Cette nouvelle livraison qui intervient après celles de juin et août 2022, porte à 18 le nombre de portiques (RTG) sur le parc.

Hien Sié : "Nous félicitons donc Côte d’Ivoire Terminal pour le respect de ses engagements"

Ces nouveaux portiques de capacité plus importante, permettant notamment de ranger sur une même ligne 9 conteneurs contre 7 par le passé, vont accélérer les opérations de chargement et le déchargement des conteneurs à l’import comme à l’export, et accroitre les cadences et la gestion du parc. Ils réduiront ainsi les temps d'attente et amélioreront la fluidité des opérations portuaires.

En plus de leurs avantages opérationnels, ces portiques de dernière génération 100% électriques, permettront également à Côte d’Ivoire terminal de réduire l'impact environnemental de ses activités tout en maximisant l'efficacité énergétique de ses installations. "Nous nous réjouissons de l’arrivée de ces nouveaux engins qui nous permettront véritablement d’augmenter nos cadences de manutention, tant sur le parc à conteneurs que sur les opérations navires. De plus, ces nouveaux portiques qui sont tous électriques viennent consolider notre démarche écoresponsable qui a été récompensée il y a peu par la labellisation Green Terminal", s’est réjoui Koen De Backker, directeur général de Côte d’Ivoire Terminal.

Pour sa part, Hien Sié, directeur général du Port autonome d'Abidjan, a tenu à féliciter Côte d'Ivoire Terminal pour cette nouvelle acquisition. "Grâce à ces équipements de dernières générations, le port d’Abidjan va améliorer non seulement la performance de ses opérations renforçant ainsi son rôle de catalyseur de l’économie ivoirienne et sous régionale, mais aussi sa position de port leader conforme aux standards internationaux. Nous félicitons donc Côte d’Ivoire Terminal pour le respect de ses engagements et l’encourageons à poursuivre ses d’investissements", a soutenu M. Hien Sié.

La réception de ces équipements est une autre étape importante du programme d’investissement visant à améliorer la desserte logistique de la Côte d’Ivoire et des pays de la sous-région. Côte d’Ivoire Terminal poursuit ainsi son processus d’acquisition d’équipements, avec la livraison d’autres engins entre septembre et octobre 2023.

"Nous sommes très fiers de ces nouvelles acquisitions qui concrétisent notre ambition de mettre à la disposition du port d’Abidjan, une infrastructure capable de soutenir la croissance de l’économie ivoirienne. Ces nouveaux équipements s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme d’investissement en vue d’améliorer les performances du Port d’Abidjan", s’est félicité Olivier De Noray, directeur général des Ports et Concessions chez AGL.

Après un appel d’offres international le consortium AGL et APM Terminals s’est vu confier la construction et la

gestion du 2ème terminal à conteneurs du Port d’Abidjan. Grâce à un investissement de plus de 262 milliards de

FCFA, ce nouveau terminal à conteneurs est capable de traiter plus d’1,5 millions de conteneurs EVP par an et



d’accueillir des navires de 16 mètres de tirant d’eau, le long de ses 1 100 mètres de quais.