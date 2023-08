Journées socioculturelles : La jeunesse de Kouto exhortée à la cohésion

Au cours de la 42e édition des journées socioculturelles de l'UJK ( Union de la jeunesse koutolaise), les jeunes de Kouto ont été appelés à l'union et à la cohésion. L'appel a été lancé par Yamoussa Coulibaly, le parrain des festivités.

Kouto : Yamoussa Coulibaly lance un appel aux jeunes

Parrain de la 42e édition des journées socioculturelles de l'Union de la jeunesse koutolaise qui a eu lieu du 15 au 20 août 2023, Yamousso Coulibaly, patron de Challenge Immobilier International (Chim-Inter) a lancé un appel aux jeunes de Kouto à l'union et la cohésion.

"Nous voulons une jeunesse unie et indivisible à Kouto. On ne doit plus parler de Dioula, de Sénoufo, ni de forgerons. Nous serons là pour parer aux actions de tous ceux qui mènent le combat de la division ethnique et religieuse. Si Dieu a créé une diversité de peuples, c'est pour que nous vivions ensemble, en bonne intelligence. Aussi, mettons-nous en mission, le président de l'UJK. Notre génération n'a pas réussi à maintenir l'unité transmise par nos parents. Mais j'ai foi que la votre fera l'union de Kouto. Nous serons toujours là pour vous accompagner", a conseillé le parrain des journées socioculturelles.

Les festivités ont été marquées par des compétitions de cyclisme féminin, un cross populaire, des concours littéraires, un concours de dictée, de culture générale et d'éloquence. Koné Tchenourougo, Adama Dembélé, Koné Chimmela, Koné Tima, les enfants du quartier Bangoni de Kouto et Koné Henoc sont montés sur le podium à l'issue des compétitions.

La compétition de football a été remportée pour la seconde année consécutive par l'équipe de Kouto. "Mon équipe est très heureuse d'avoir remporté la 42e édition du tournoi de l'UJK, ce soir. La finale de cette année a été très difficile. Nous avons marqué le premier but avant que nos adversaires égalisent. Nous avons repris l'avantage en inscrivant un second but avant de nous faire à nouveau rattraper. Le match a été âprement disputé mais nous avons, finalement, remporté la victoire", a fait savoir Dembélé Bema de la formation de Kouto.

Par ailleurs, Yamoussa Coulibaly a organisé une master class à l'intention des jeunes, le dimanche 20 août. Ce panel de haut niveau a permis aux responsables de l'Association de la jeunesse active de Côte d'Ivoire (AJACI), de Dynamo Côte d'Ivoire, de l'Organisation panafricaine Life Builders, de Star Group, de Dream By TR et de Chim-Inter d'entretenir plus de 350 jeunes présents sur thème "Échanges et causerie avec la jeunesse koutolaise pour plus de cohésion sociale et de développement personnel pour une année de la jeunesse réussie". À cette occasion, Coulibaly Amoulaye, le représentant du PDG de Chim-Inter a annoncé l'institutionnalisation de cette activité qui s'inscrit dans la contribution citoyenne de son entreprise au développement de la Côte d'Ivoire.