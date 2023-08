Côte d'Ivoire - Lesotho: Jean-Louis Gasset va dévoiler la liste des Eléphants mardi

Dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023, le sélectionneur des Eléphants, Jean-Louis Gasset va dévoiler la liste des joueurs retenus pour la trêve internationale.

Pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023, l'entraîneur des Eléphants de Côte d'Ivoire va dévoiler la liste des joueurs convoqués. Jean-Louis Gasset et Malick Tohé, 1er Vice-président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) animeront une conférence de presse le mardi 29 août prochain à 17H pour annoncer les noms des joueurs retenus et les dispositions pratiques prises pour les deux rencontres de la sélection nationale.

Les Eléphants vont affronter le 9 septembre au Stade Laurent Pokou de San Pedro, le Lesotho pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Serge Aurier et ses équipiers reviendront par la suite à Abidjan pour en match amical contre les Aigles du Mali au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé le 12 septembre. Ce match entre dans le cadre des préparatifs de la CAN qui se jouera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.