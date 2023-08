Togo - Sécurité : le port de casque, une obligation pour les passagers

Dans le but de réduire un tant soit peu le taux croissant des d’accidents de circulation, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile du Togo, le Général Yark Damehane, a récemment imposé le port obligatoire du casque pour les usagers et passagers de motos. Une initiative qui contribua à la sécurité des citoyens. L’opération « Obligation de port de casque par le passager », a pour but de réduire les accidents de la circulation.

Les forces de l'ordre engagées pour la sensibilisation des nouvelles règles

En effet, les forces de l’ordre sont vivement engagées dans la sensibilisation à la nouvelle règle, concernant le port des casques. Cette répression est contrôlée sans faillite par la police nationale dans la ville de Lomé. Toutefois, cette mesure a entraîné une hausse des prix des casques.

Face à cette situation, la Police Nationale a réagi avec un communiqué à l'appui pour mettre en garde les commerçants qui profiteraient de cette mesure pour taxer les citoyens.

Pour ce faire, une mise en garde a été faite par la police nationale : « L’opération Obligation de Port de Casque par le passager n’est pas une occasion pour augmenter les prix des casques », a-t-elle précisé.

Pour rappel, le Togo a enregistré dans le passé, des accidents de la circulation, avec 282 décès enregistrés au cours des 3282 accidents survenus au premier semestre de l’année 2023. Cette situation alarmante a attiré l'attention des autorités à veiller au bien être de la population à travers la mesure du port de casque obligatoire par les passagers.