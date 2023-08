Côte d'Ivoire : Inauguration de la section de l'autoroute du Nord

Le Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a procédé, au nom du Président de la République, le jeudi 24 août 2023, à l'inauguration de la section Tiébissou-Bouaké de l'autoroute du Nord. Une cérémonie qui a eu lieu en présence du Premier Ministre, des présidents d’institutions, des membres du gouvernement.

Des autoroutes inaugurées dans le nord

Ainsi, à l'entame de l'événement, le vice président n'a pas manqué d'adresser ses mots à la population. « chers usagers de la route, cette importante infrastructure que nous mettons à votre disposition à partir de ce jour est un nouvel instrument pour développer les échanges entre les régions de la Côte d'Ivoire et avec l'hinterland. En facilitant le déplacement des biens et des personnes dans des conditions optimales de confort et de sécurité, elle constitue un puissant accélérateur de développement de nos régions et du bien-être des populations» a t- il mentionné.

En effet, l'objectif visé par Alassane Ouattara à travers le lancement de travaux et d'inauguration de routes sur toute l'étendue du territoire, est de doter la nation d'un réseau routier et autoroutier moderne répondant aux standards internationaux pour faciliter les liaisons entre les villes. Aussi, il vise à rendre les localités plus proches et accessibles.« nos populations doivent voyager autant que possible dans les meilleures conditions de confort et de sécurité» a -t-il rassuré.

Dans la même logique, le vice président, par le biais du président de la République met en confiance la population dans la poursuite des œuvres plus nobles et agréables. Pour cela, les travaux de la section Bouaké-Kanawolo longue de 117 km ont été annoncés et les travaux commencent d'ici peu.

En dépit, le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou, a présenté à l'opinion publique, l'ouvrage. une autoroute comportant de chaussée de 2x2 voies avec un terre-plein central variant entre 9 et 11 mètres et une bande d'arrêt d'urgence de 2,5 mètres de part et d'autre.

À cet effet, il ajoute en ces termes : l'œuvre « (...) démarre au niveau du pont sur la rivière Kan à Tiébissou, contourne la ville de Bouaké pour prendre fin au niveau de Bamoro, localité située à environ 38 km de la ville de Katiola », a-t-il précisé.

Par ailleurs, il faut noter que ce projet comprend 84 km d'autoroute, 12 km de voie express, un poste à péage de 10 cabines, trois parkings, 84 ouvrages hydrauliques et 27 ouvrages d'arts le tout constitué d'un pont sur le Kan, de franchissement des rails, 07 échangeurs, 07 passages supérieurs, 07 passages piétons, 03 passages routiers et de passage inférieur.

Pour rappel, il faut souligner que les travaux on été lancés le jeudi 29 novembre 2018 par feu le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly.