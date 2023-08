Cameroun : le retour d'André Onana en sélection annoncé

Le retour du gardien de but titulaire des Lions Indomptables du Cameroun se précise. André Onana pourrait effectuer son grand retour dans la tanière pour participer au match décisif de son pays dans le cadre de la qualification à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) contre le Burundi le mois prochain.

André Onana annoncé pour le match Cameroun - Burundi

L'international footballeur camerounais et actuel gardien de but du club anglais Manchester United, André Onana, est en train de vouloir céder aux pressions du gouvernement. Selon footAzimuts, les négociations entre le gouvernement camerounais et le joueur de 27 ans, seraient concluantes. Toute chose qui pourrait favoriser le retour du finaliste de la dernière ligue des champions, en sélection.

« C’est depuis au moins six mois que le Gouvernement négocie avec le joueur pour qu’il retourne en sélection. L’amour qu’il a par-dessus tout pour sa patrie l’amènera probablement à accepter cette main tendue du Gouvernement », a appris une source proche du gardien de Manchester United, relayé par le média camerounais.

Faut-il le rappeler, suite à un malentendu avec son sélectionneur Rigobert Song, André Onana a quitté le rassemblement au Qatar lors de la Coupe du monde 2022. Juste après la compétition, il a annoncé sa retraite internationale et ne participe plus aux rencontres des Lions indomptables. Mais étant donné que le pays a besoin de ses services, l'ancien gardien de l'Inter Milan devra écourter sa trêve et rentrer défendre la patrie en vue de permettre au Cameroun de remporter la rencontre décisive face au Burundi pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023 (CAN 2023).

Les Lions Indomptables du Cameroun affrontent le Burundi le 12 septembre prochain dans le cadre de la 6eme et dernière journée des qualifications pour la CAN 2023, prévue en Côte d’Ivoire en janvier et février 2024. Les deux équipes étant à égalité de points (4 points), c'est donc une rencontre décisive au bout de laquelle le vainqueur obtiendra son billet pour la grande messe du football africain.