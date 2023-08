Autonomisation socio-économique : Un atelier réunit 15 staffs de UNICO

Quinze staffs du réseau UNICO (Union contre la co-infection VIH/TB/Hépatite) ont été formés sur l’ autonomisation socio-économique du mercredi 24 au jeudi 25 août à Abidjan. L'objectif de cette formation est développer les compétences des participants en vue de l’amélioration de la productivité, de l’employabilité et des opportunités de génération de revenus, a expliqué le formateur Bogui Niamké Serge Pacôme.

Autonomisation socio-économique : UNICO renforce les compétences de 15 staffs

Selon Bogui Niamké Serge Pacôme, l'atelier de formation initiée par l' UNICO à l'intention de quinze staffs avait d'abord pour objet de évelopper ensemble avec les participants une compréhension commune de l'autonomisation de façon générale, de pouvoir être plus spécifique en abordant l'autonomisation du point de vue de l'autonomisation économique et sociale pour les femmes, les filles, les personnes marginalisées.

L'atelier avait aussi pour objectif de contribuer à renforcer les capacités de quinze staffs du réseau UNICO avec les connaissances, les compétences, la confiance et la capacité de réussir pour leur bien-être. Bogui Serge a insisté pour dire que l'atelier se donnait, par ailleurs, pour mission de doter les participants des connaissances et compétences utiles à l’autonomisation socioéconomique ; de renforcer leurs capacités en vue d’accroitre l’accès aux financements ; de lutter contre la marginalisation et de favoriser le développement durable.

"Je suis ici pour faciliter la formation sur l'autonomisation à l'intention des organisations. L'autonomisation va prendre en compte les femmes, les filles, les personnes particulièrement vulnérables et marginalisées, au nombre desquels on peut inclure les personnes handicapées", a expliqué le formateur.

En outre, M. Bogui a laissé entendre que l'atelier se focalise sur la maitrise de la compréhension de la notion du genre et de la question d'égalité. " Nous allons terminer avec un élément de leadership parce que l'autonomisation prend en compte les ressources, mais également l'étape psychologique qui est en lien avec l'estime de soi", a-t-il dit.

Notons que l’atelier intervient dans le cadre du projet FENA (Femmes en avant !), un partenariat de 5 ans allant de décembre 2020 à novembre 2025, financé par le gouvernement du Canada (Affaires mondiales Canada-AMC). Ce projet vise à contribuer à l’amélioration de l’exercice des droits des femmes, des filles, particulièrement celles qui sont marginalisées et vulnérables (FFPMV) et à la progression de l’égalité des genres en Côte d’Ivoire (CIV).