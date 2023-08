Lancement de campagne : Tchin Michel, directeur de campagne de Mamadou Touré, déshabille Djédjé Mady

Tchin Michel, directeur de campagne de Mamadou Touré, a été sans pitié pour le conseil régional sortant du Haut-Sassandra, conduit par Djédjé Mady. Il a dressé un triste bilan de l’équipe de de l’ancien secrétaire général du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire). C’était le vendredi 25 août 2023 à l’occasion du lancement de la campagne du candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) à Issia.

Tchin Michel, le directeur de campagne de Mamadou Touré, tout feu tout flamme

L’équipe de Mamadou Touré a procédé au lancement de la campagne du candidat du RHDP aux régionales dans le Haut-Sassandra le vendredi 25 août 2023 à Issia. À cette occasion, Tchin Michel, le directeur de campagne, a lancé de véritables piques à l’endroit du conseil régional sortant.

"L’échec de l’équipe sortante est cuisant. Et c’est peu de le dire. Pour preuve aucun projet d’envergure n’est à mettre à l’actif de cet attelage incohérent d’acteurs politiques dépassés et du passé qui ont choisi la fuite en avant et l’irresponsabilité comme projet", a dit le fils de la région qui ajoute que "la marque de fabrique du conseil régional sortant ce sont les projets inachevés". Il a fait allusion notamment aux maternités inachevées, dispensaires inachevés, château d’eau inachevé, réprofilage des routes inachevées, écoles inachevées, projets d’électrification inachevés.

"Après donc avoir échoué à apporter le développement dans notre région, leur funeste projet d’opposer nos vaillantes populations les unes aux autres a été collectivement rejetée", a poursuivi le proche de Mamadou Touré.

Poursuivant, Tchin Michel a rassuré le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique sur le ferme engagement de son équipe lors de la campagne électorale.

"Monsieur le ministre, très chers candidats têtes de liste, vos soldats sont prêts à investir le terrain afin d’accompagner les électeurs à plébisciter le changement, le renouvellement de la gestion locale et surtout à mettre les nombreuses personnes compétentes ici rassemblées en position de transformer toutes nos collectivités locales sans exclusive", a-t-il conclu.