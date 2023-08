Régionales : Mamadou Touré fait une démonstration de force à Issia

Pour le lancement de sa campagne, Mamadou Touré, candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) aux régionales dans le Haut-Sassandra, a donné rendez-vous aux populations dans la ville d’Issia. La forte mobilisation des militants est un véritable signal envoyé à l’opposition.

Régionales dans le Haut-Sassandra : Mamadou Touré annonce de vastes projets

Les militants du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) du Haut Sassandra se sont retrouvés à Issia, précisément à la place de la Paix, ce vendredi 25 août 2023 pour le lancement de la campagne de Mamadou Touré. La mobilisation était totale. Malgré la forte chaleur, les militants et les populations sont venus écouter leur candidat aux élections régionales.

A ce rendez-vous, Mamadou Touré a salué la forte mobilisation des militants du RHDP qui donne un signal à l’opposition. Il a également partagé sa vision et annoncé son futur projet pour cette région de plus de 15000km2 composée de 4 départements.

Le candidat du RHDP prévoit la construction et l’équipement de cinq abattoirs modernes, la construction de 4 marchés de gros et 23 marchés de proximité.

"Nous allons mettre en place 18 centres de collecte de cacao, accélérer la zone industrielle, construire et équiper 42 unités industrielles de production et de transformation de produits agricoles, relancer la riziculture, installer de fermes avicoles dans les 23 sous-préfectures, connecter tous les ménages au réseau électrique à l’horizon 2027, construire 250 salles de classe du primaire, octroyer des bourses scolaires d’excellence aux meilleurs étudiants, accompagner 97000 jeunes pour leur insertion durable, faciliter l’acquisition de 1000 motos électriques au profit de 2000 jeunes, etc.", a promis Mamadou Touré. Il a aussi ajouté que son équipe s’engagent à construire 32 châteaux d’eau dans la région.

Au niveau de la santé, il promet de facilité la création d’une faculté de médecine à l’université Lorougnon Guédé. "Nous allons faire le plaidoyer pour que le CHR de Daloa devienne un CHU. Nous allons doter la région de 25 centres de santé en ambulance", a continué le M’bappé National.

Mamadou Touré a aussi fait savoir qu’il va construire des maisons de femmes dans chacun des départements pour permettre aux femmes d’apprendre. "Dès janvier 2024, nous allons mettre en place un fonds de 100 millions de francs CFA pour les femmes du Haut-Sassandra", s’est-il engagé.

Pour les chefs de la région, un budget de 517millions de francs CFA sera dégagé pour leur donner de la dignité à travers la prise en charge mensuel sur 5 ans et le paiement de leur prise en charge au niveau de la CMU.

Pour relever ces défis, Mamadou Touré assure qu’il est entouré des meilleures compétences. Pour finir, il a appelé à la mobilisation de tous pour prendre d’assaut les bureaux de vote le 2 septembre dès 7h.