Mondiaux d'athlétisme: Les sprinteuses ivoiriennes qualifiées pour la finale 4×100 M relais

Mondiaux d'athlétisme: Marie Josée Ta Lou et les sprinteuses ivoiriennes qualifiées pour la finale 4×100 M relais

En demi-finale du 4×100 M relais féminin les sprinteuses ivoiriennes ont fait sorti le grand jeu. Vendredi, Marie Josée Ta Lou, Murielle Ahouré, Maboundou Koné et Jessica Gbaï se sont qualifiées pour la finale du 4×100 M relais féminin avec un chrono de 41,90s au cours des mondiaux d'athlétisme à Budapest en Hongrie.

Les Eléphantes disputeront la finale prévue ce samedi 26 août à 19h 47 GMT à Budapest contre les Jamaïcaines qui ont fait un chrono de 41.70s, les Britanniques avec 41.22s de chrono et les Etats Unis avec 41,59s de chrono. "Je n'ai pas eu de médaille, oui ! Je termine encore 4ème et 8ème, mais je suis vivant, en bonne santé. Je n’éprouve aucun regret. On bouge et on se concentre sur ce qui reste", a réagi Ta Lou.

Par ailleurs, ces sprinteuses se qualifient donc pour le championnat du monde de relais prévu au premier semestre 2024 aux Bahamas.