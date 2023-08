Burkina Faso/Terrorisme : des terroristes neutralisés à Yamba

Le gouvernement burkinabè continue toujours de lutter contre toute forme de terrorisme. Ceci par le biais des forces de sécurité, en particulier l’Unité d’Élite de la Police Nationale, le Groupement d’Unités Mobiles d’Intervention et les Volontaires pour la Défense de la Patrie.

La police nationale lutte pour un environnement apaisé

Les forces de sécurité, particulièrement l’Unité d’Élite de la Police Nationale, le Groupement d’Unités Mobiles d’Intervention et les Volontaires pour la Défense de la Patrie sont engagés pour protéger la nation et la population en général. Leur détermination et abnégation ont donné de succès sur leur récente opération à Yamba, dans la province du Gourma, région de l’Est.

Ils ont abouti à la destruction d’une base terroriste à Yamba à travers une opération conjointe du Gumi de la police nationale et des Vdp le vendredi 25 août 2023. Au total, près de 30 terroristes ont été neutralisés lors de l'opération. De la même manière, environ 13 autres ont été ciblés.

Un signe qui témoigne à nouveau l'engagement du gouvernement à assurer la sécurité des uns et des autres sur le territoire burkinabè. Ce succès s’ajoute à la série de succès similaires qui a eu lieu le 19 août 2023 dont le 7ème Gumi avait déjà neutralisé une quarantaine de terroristes. Une action qui a permis aux forces de sécurité de saisir un matériel à Diougo Yourga, dans la province du Koulpelogo, région du Centre-Est.

Tout ceci, après avoir neutralisé cinq de leurs membres.

Pour rappel, le président Ibrahim Traoré, depuis son arrivée au pouvoir, a renforcé les capacités des forces de sécurité avec des encouragements d'une coopération accrue.