CAN 2023 (Q) : voici la date de publication de la liste des Lions Indomptables face au Burundi

Les Lions Indomptables du Cameroun vont affronter Les Hirondelles du Burundi 12 septembre prochain dans le cadre de la 6eme journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations 2023 (CAN 2023). Pour cette rencontre décisive pour les équipes, la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a dévoilé la date de publication de la liste des joueurs.

CAN 2023 (Q) : la date de publication de la liste de Rigobert Song connue

On connaît désormais la date à laquelle le Manager-Sélectionneur des Lions Indomptables va publier sa liste des joueurs convoqués pour la confrontation décisive face aux Hirondelles du Burundi. Selon le communiqué de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Rigobert Song dévoilera sa liste mardi 29 août prochain lors d'un point de presse au siège de la fédération.

Ainsi, face aux médias, Song aura à défendre ses choix et rassurer les supporters ainsi que tout le peuple camerounais, de la victoire des Lions. Ce sera également l'occasion de voir si le gardien de but titulaire André Onana fera effectivement son retour dans le groupe de Rigobert Song. Le retour du gardien de Manchester United qui n'a plus rejoint la sélection depuis son exclusion du groupe en pleine Coupe du monde au Qatar pourrait énormément renforcer l'effectif à un moment où l'équipe a impérativement besoin d'une victoire pour être du côté de la Côte d'Ivoire en janvier 2024.

Logés dans le groupe C, les Lions Indomptables sont 2eme à égalité de points (4 points) avec Les Hirondelles et un de moins que la Namibie qui a déjà disputé toutes ses rencontres. Les coéquipiers de Vincent Aboubakar, n'ont plus droit à l'erreur car une victoire les épargnera de tous ce qui s’imposeront à eux en cas de match nul.