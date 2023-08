Kylian Mbappé est entré un peu plus dans l'histoire du Paris Saint-Germain. L'attaquant français est impliqué sur plus de 300 buts avec le club de la capitale française.

Kylian Mbappé entre un peu plus dans l'histoire du PSG !

Auteur d'un doublé contre le Racing Club de Lens ce samedi au Parc des Princes dans le cadre de la 3e journée de la Ligue 1, Kylian Mbappéa dépassé le cap des 150 buts en championnat avec le Paris Saint-Germain. De quoi entrer un peu plus dans l'histoire des Rouge et Bleu.

Le capitaine de l'équipe de France est désormais impliqué dans 200 buts (151 buts, 49 passes décisives) en championnat sous les couleurs parisiennes, et dans plus de 300 buts toutes compétitions confondues. Désormais auteur de 215 réalisations et 86 passes décisives sous les couleurs du PSG toutes compétitions confondues, l'international français est un peu plus entré dans l'histoire du club francilien en étant impliqué dans plus de 300 buts avec Paris (301).

Classement des meilleurs buteurs du PSG en Ligue 1 :

1- Kylian Mbappé – 151 buts



2- Edinson Cavani – 138 buts

3- Zlatan Ibrahimovic – 113 buts

4- Mustapha Dahleb – 85 buts

5- Dominique Rocheteau – 83 buts

6- Neymar Jr – 82 buts

7- Pedro Miguel Pauleta – 76 buts

8- Safet Sušić – 66 buts

9- Carlos Bianchi – 64 buts

10-François M’Pelé – 60 buts