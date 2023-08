Togo - Éducation : des étudiants togolais bientôt en Europe

Près de 35 étudiants togolais bientôt en formation en France, en Allemagne, en Espagne et en Belgique, dans le cadre du programme de mobilité internationale 2023-2024. Une initiative du Chef de la délégation de l’UE. Ceci pour encourager les jeunes togolais à parfaire leur formation en Europe et promet d’augmenter les quotas pour faire bénéficier un grand nombre de jeunes dans l’avenir.

35 étudiants togolais bientôt en formation à l'étranger

Les concernés vont se faire former pour le master ou obtenir le doctorat, y compris ceux qui participeront à des programmes de volontariat. Une réception à la résidence de l’ambassadeur de l’Union européenne au Togo a été faite à l’endroit de ces jeunes togolais qui ont bénéficié de ce projet d'étude comme projet Erasmus+, Campus France, France Volontaire, l’Agence Nationale du Volontariat au Togo et divers programmes allemands.

En plus, des représentants de plusieurs universités étaient présents à l’Agence Nationale du Volontariat au Togo, de l’Université de Lomé et de l’Université de Kara, du Daad, de Campus France et de France Volontaire.

À en croire Joaquín Tasso Vilallonga l’ambassadeur Européen à propos du voyage des étudiants, « (...) ces jeunes deviennent les ambassadeurs du Togo auprès des personnes qu’ils rencontreront.

Cela signifie qu’ils ont l’opportunité d’influencer l’image que les Européens ont du Togo et des Togolais, ce qui est un privilège». Ainsi, « C’est une occasion d’apprendre de nouvelles choses et d’acquérir de nouvelles expériences, et j’espère qu’à leur retour, ils mettront en pratique tout ce qu’ils auront appris au service du Togo » précise le Chef de la délégation de l’UE au Togo.