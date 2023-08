Devenue enfant de Dieu, Didistone n’a pas arrêté avec la mode

Didistone est la fille du chanteur congolais, Koffi Olomidé. Il y a un mois, elle donnait sa vie à Dieu. Mais, la question des internautes était de savoir son avenir dans la mode. La mannequin a indiqué qu’elle ne va pas prendre sa retraite.

Didistone reste dans la mode malgré son baptême

La fille du célèbre chanteur congolais, Koffi Olomidé du nom de Didistone, avait annoncé au mois de juillet dernier dans une publication sur les réseaux sociaux avoir donné sa vie à Dieu. Elle avait même accompagné son post d’une image où un serviteur de Dieu s’apprêtait à la baptiser par immersion. Depuis sa conversion, celle qui est dans l’univers de la mode depuis longtemps fait l’objet d’interrogations de la part de nombreux internautes.

Ceux-ci se demandent que sera son avenir dans le milieu de la mode où elle est mannequin. La voie de Dieu et celle des ‘’T’’, ne sont pas compatibles. A toutes ces questions, la fille du Grand Mopao, âgée de 25 ans, s'est prêtée au jeu de questions-réponses avec ses fans sur les réseaux sociaux. Elle a fait savoir que malgré son baptême, elle n’a pas mis une croix sur la mode. ‘’Je n’ai pas dit ça. Le monde de la mode est vaste.Il ne se résume pas qu’au mannequinat où à l’influence. Je pense qu’il y a beaucoup de choses à expérimenter dans ce milieu. Il est possible et intéressant pour moi d’aller beaucoup plus loin que ce je fais déjà’’, dit-elle.

Mais, la fille de Koffi Olomidé n’écoute plus de la musique mondaine et ne participe plus dans les clips, comme elle l’avait fait avec certains artistes par exemple Dadju. A plus du sujet de sa conversion, Didistone a aussi abordé plusieurs sujets comme sa situation amoureuse et ses études.