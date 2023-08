Au Gabon, les autorités ont suspendu provisoirement la diffusion des médias français RFI, France 24 et TV5 Monde, leur reprochant un mauvais traitement des informations liées aux élections générales.

Elections au Gabon : La diffusion de RFI, France 24 et TV5 Monde suspendue

Au lendemain des élections générales au Gabon tenues le 26 août, les autorités ont décidé de suspendre provisoirement la diffusion de RFI, France 24 et TV5 Monde. La Haute Autorité de la Communication (HAC) "reproche un manque d'objectivité et d'équilibre dans le traitement de l'information en lien avec les élections générales en cours".

Dans un communiqué, France Médias Monde a dénoncé la suspension provisoire de France24 et Radio France internationale (RFI). Le groupe de médias français "regrette et s'étonne de cette suspension provisoire, sans fondement (...) qui prive les Gabonais de deux de leurs principales sources d’information fiables et indépendantes".

Samedi après la fermeture des bureaux de vote, le gouvernement a instauré un couvre-feu et suspendu l'accès à internet dans le but de « parer à la propagation d'appels à la violence ». De son côté, l'opposition crie à la fraude et accuse le régime d'Ali Bongo de vouloir se maintenir au pouvoir.