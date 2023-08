Nicolas Pépé anime toujours le marché des transferts. L'ailier ivoirien est dans le viseur des clubs allemands et saoudiens.

Mercato : Nicolas Pépé refuse Besiktas, des clubs allemands et saoudiens en pole position

Nicolas Pépé est sur le départ à Arsenal. Poussé vers la sortie, l'ailier ivoirien est scruté le marché des transferts. De retour d'un prêt concluant à l'OGC Nice en France, le joueur de 28 ans n'intégrera pas le groupe de Mikel Arteta. Si plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour l'ancien Lillois depuis quelques semaines, deux nouvelles destinations s'ouvrent en fin du mercato.

Après avoir dit non au club turc de Besiktas, Nicolas Pépé a actuellement des offres venues des clubs Allemands et Saoudiens. Si les identités de ces clubs n'ont pas filtré, il est certain que l'ailier des Eléphants va rapidement retrouver un nouveau challenge à 5 mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire.

En cas de départ de la Premier League, ce serait une nouvelle aventure pour l'Ivoirien de 28 ans qui s'est révélé aux yeux du monde à Lille en Ligue 1. Cependant, Pépé n'a pas confirmé l'espoir placé en lui.