Municipales à Cocody : Yasmina Ouégnin annonce le changement

Yasmina Ouégnin, candidate indépendante aux élections municipales à Cocody, a animé un meeting au stade de la Sogefiha le dimanche 27 août 2023. La députée ivoirienne a appelé ses partisans à se mobiliser pour le changement à la tête de la mairie, mais aussi dans la gestion de la cité.

Municipales à Cocody : Yasmina Ouégnin appelle ses partisans à battre le pavé

Au lendemain de la joyeuse caravane qui a marqué le lancement de sa campagne, Yasmina Ouégnin a mené du porte-à-porte dans les différents quartiers de la commune de Cocody. Ensuite, la tête de la liste EPC (Ensemble pour Cocody) a animé un meeting le dimanche 27 août 2023 au stade de la Sogefiha.

À cette occasion, YAS a annoncé que le changement est en marche à Cocody. "Un Cocody uni, un Cocody généreux, j'y crois fermement et les 64 autres vaillants membres de la liste EPC y croient autant. Et je sais que vous y croyez également. C'est pourquoi, je vous exhorte à battre le pavé, à faire du porte-à-porte, à relayer le message, à sillonner boulevards, avenues et sentiers pour annoncer à tous que le changement est en route", a déclaré la fille de l'ambassadeur Georges Ouégnin.

Au cours d'un précédent échange avec les populations de Cocody au Plateau Dokui, Yasmina Ouégnin leur a demandé de "prendre le temps pour lire très calmement tous les différents programmes, de les juger, de les jauger et de décider". "Les besoins se ressemblent et surtout en période de campagne, les propositions se ressemblent", a-t-elle fait remarquer.

Samedi 12 août 2023, YAS avait indiqué ne pas pouvoir rester insensible lorsque sa "commune emprunte un chemin hasardeux". "Je ne peux pas et je ne veux pas rester insensible au manque de cohérence dans le développement local que nous constatons tous depuis plusieurs années. Je ne peux pas et je ne vais pas être une spectatrice et donc une personne passive face à l’amateurisme qui se vit sous nos yeux dans la gouvernance locale", s'était-elle exprimé.