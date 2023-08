Burkina Faso/ Terrorisme : près de 1500 gendarmes auxiliaires formés

Le Président, Ibrahim Traoré dans ses visions et objectifs fixés, veut renforcer la sécurité du pays dans la lutte contre toute forme de terrorisme. Ainsi, dans cette trajectoire, il a lancé le recrutement de 1500 gendarmes auxiliaires. Après leur formation, ces jeunes soldats sont aptes à défendre la couleur de la nation.

Ibrahim Traoré renforce la sécurité de la nation

Les jeunes soldats ont effectué une formation de cinq mois au Centre d’Instruction de la Gendarmerie Nationale à Gaoua. Au cours de la formation l’accent a été mis sur certains points essentiels comme le développement des compétences pratiques et des qualités personnelles essentielles pour agir en tant que soldats et combattants opérationnels. En réalité, les gendarmes auxiliaires, faisant partie de la gendarmerie nationale, ont été sélectionnés pour renforcer les effectifs existants et d’étendre la présence sécuritaire dans le pays.

Selon le lieutenant-colonel Évrard Somda, Chef d’État-major de la Gendarmerie Nationale, la formation revêt d'une importance capitale face à la situation sécuritaire qui prévaut au Burkina Faso. Ainsi , ces jeunes gendarmes auxiliaires apporteront une plus-value à l’ensemble des opérations en cours.

Par ailleurs, ces jeunes soldats formés ont pris l’engagement de mettre en pratique les connaissances acquises au service de leur pays. Pour rappel, l'objectif principal des soldats est de mener des opérations tengibles pour risposter à toute forme de terrorisme.