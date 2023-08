Divorce de Steve Harvey : L’acteur américain met fin aux rumeurs

Les réseaux sociaux ont diffusés une information selon laquelle le célèbre acteur américain, Steve Harvey aurait divorcé de sa femme suite à une affaire d’infidélité de cette dernière. L’animateur a fait une sortie sur Tik-Tok pour démentir.

Steve Harvey rétablit la vérité un éventuel divorce de son épouse

Le réseau social X connu anciennement sous l'appellation Twitter s’est enflammé il y a peu sur une éventuelle infidélité de la femme du plus coach matrimonial et acteur américain, Steve Harvey. En même qu’il a découvert que son épouse Marjorie Harvey entretenait une liaison extra-conjugale avec son garde du corps, cette dernière aurait demandé le divorce et réclamerait la moitié de la fortune de l’animateur, soit 200 millions de dollars.

Les internautes ont rapidement commencé à se moquer du célèbre animateur de l’émission américaine “Celebrity Family Feud”. Parce qu’ils peuvent admettre qu’un conseiller matrimonial si célèbre à cause de son livre ‘’Act like a lady, think like a man’’, dans lequel il éduque la gent féminine sur comment dompter les hommes, a pu être trompé par sa femme.

L’affaire a fait tellement un grand tollé qu’il était important pour le concerné de rétablir la vérité. Dans une vidéo sur Tik-Tok, l’acteur de 66 ans s’est exprimé pour démentir les allégations concernant l’infidélité de la femme et aurait demandé par la même occasion le divorce. “Avant de commencer, laissez-moi vous dire que tout va bien. Marjorie va bien. Je ne sais pas ce que vous faites, mais trouvez autre chose à faire car tout va bien chez nous. Mon Dieu. Vraiment’’, déclare-t-il. Et d’ajouter : “Je n’ai pas de temps à perdre avec des rumeurs et des commérages. Dieu a été bon envers moi, je continue de briller’’.

Avant lui, le mari de l’actrice nigériane, Regina Daniels, Ned Nwoko, a souligné sur son compte Instagram que les rumeurs à propos du divorce de l’animateur américain Steve Harvey étaient infondées. ‘’Les fake news ont atteint de nouveaux sommets dans le monde entier et c’est vraiment regrettable. Nous en faisons l’expérience pratiquement tous les jours et lorsque nous avons lu que notre ami Steve Harvey et sa charmante épouse avaient des problèmes, nous avons dû le contacter et il nous a confirmé que lui et son épouse allaient très bien et qu’il s’agissait de fake news et qu’il ne fallait pas en tenir compte. La famille est heureuse et nous leur souhaitons le meilleur’’, écrit-il. À en croire, le couple américain, marié depuis 2007, n’a engagé aucune procédure de divorce. L’homme d’affaires nigérian a révélé avoir personnellement contacté Steve Harvey pour s’assurer de l’authenticité de l’information.