Togo : deux groupes de malfrats démantelés par la police

Au Togo, des individus malintentionnés troubles la quiétude des citoyens. Une situation qui préoccupe si tant la Police Nationale togolaise. Ainsi, elle a mené des enquêtes qui ont abouti à une solution fiable. À cet effet, deux groupes de malfrats ont été interpellés dont l’un sévit dans la capitale et l'autre s'érige à Noépé, une zone située à 27 km de Lomé.

La Police Nationale démantèle des groupes de malfrats

À très les informations données par la Police nationale, le premier groupe, serait interpellé pour cambriolage au Poste juxtaposé des Douanes de Noépé du 15 au 16 août 2023. Les malfrats de ce groupe ont pris à l'assaut des téléphones portables et ordinateur portatif.

En effet, les recherches lancées suivies des enquêtes ont permis à la police nationale de mettre la main, sur le nommé T. Komi, 25 ans, revendeur demeurant à Noépé. Ce dernier dispose d'un l’ordinateur d'autrui. De la même manière, D. Anani âgé de 36 ans a été également interpellé à Noépé. Les deux voleurs ont reconnu les faits mais ont revendu les cinq téléphones à des receleurs habituels.

Des receleurs interpellés

Après l'aveu spontané des cambrioleurs, les receleurs ont été interpellés par la police nationale après des enquêtes approfondie. Il est question des nommés A. K. Fabrice âgé de 22 ans, et S. B. Kévin âgé 25 ans. Ces derniers ont avoué avoir revendu nombreux objets volés remis par Komi et Anani.

En outre, une plainte a été déposée par un vendeur de téléphones portables qui a permis d'interpeller le second groupe. Après les investigations, la police a pu mettre la main sur les cambrioleurs avec des preuves tangibles. À cet effet, le nommé A. I. Hamadou a reconnu les faits et dit d'avoir remis la moto volée aux nommés K. Djamiou et A. Moutawakilou.

Adamou Issaka de son côté , a souligné que c'est une habitude pour lui de remettre des motos et des téléphones portables volés à Djamiou dont ce dernier travaille dans un enclos où il arrivait à réparer les motos volées. Après les retouches, le nommé A. Moutawakilou s’occupait de la revente. Des sous concordantes, ce dernier est en fuite et serait activement recherché par les services compétents.

Par ailleurs, il urge de notifier que 05 motos ont été retrouvées sur les lieux dont on peut retrouver celle du vendeur de téléphones portables qui a saisi la Police Nationale après le vol. Ces cambrioleurs seront présentés devant le Procureur de la République de Lomé pour répondre de leurs actes.