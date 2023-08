Municipales à Dimbokro : Adama Coulibaly descend sur le terrain

Adama Coulibaly, candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) aux municipales à Dimbokro, a décidé de faire du porte-à-porte pour aller à la rencontre des électeurs afin de leur présenter son programme.

Municipales à Dimbokro : Adama Coulibaly à la rencontre des électeurs

Alors que la campagne pour les élections municipales et régionales du 2 septembre 2023 bat son plein, Adama Coulibaly, candidat du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) aux municipales, a donné un coup d’accélérateur à sa campagne en jouant la carte de la proximité.

En effet, Après le lancement dans la liesse populaire de sa campagne le vendredi 25 août dernier, le e ministre de l'Économie et des Finances a fait du porte à porte, les 26 et 27 août 2023, dans la ville de Dimbokro. L'objectif de cette démarche était d'aller à la rencontre des électeurs, dans leurs quartiers et lieux de vie, pour leur présenter son programme, demander leur soutien et enregistrer leurs préoccupations, afin de les prendre en compte, une fois élu.

C’est ainsi, qu’à la tête d’une forte mobilisation de cadres du RHDP, dont l’ex-ministre Ly Ramata Bakayoko, le maire sortant Bilé Diéméléou et le directeur général de la LONACI Dramane Coulibaly, Adama Coulibay a sillonné les quartiers de la ville de Dimbokro, notamment Sokouradjan et Comikro dans une fusion totale avec la population.

Partout où il est passé, le ministre ivoirien a présenté les cinq piliers de son programme, à savoir faire de Dimbokro un pôle économique, faire de Dimbokro un pôle de cohésion et de progrès social, faire de Dimbokro un pôle d'excellence en matière d'éducation, faire de cette ville une plateforme culturelle, touristique et sportive et enfin faire de Dimbokro une ville durable et résiliente.

À tous ses soutiens et notamment aux jeunes, le candidat a aussi transmis un message clair, faire du corps à corps avec les populations, afin de leur expliquer le sens et les enjeux de sa candidature. Expliquer également aux populations comment voter pour éviter les déperditions de voix et s’assurer la victoire le 2 septembre prochain.

Porté par une véritable marrée orange et blanc aux couleurs du RHDP, Adama Coulibaly a aussi mis le cap sur les villages du périmètre communal. À Akessemousso, Trumando, Bassa Yobouessou, Kadjabo etc, le candidat du RHDP a été accueilli avec ferveur par des populations qui ont pris l’engagement de lui assurer une victoire écrasante et éclatante au soir du 2 septembre. Sur place, Adama Coulibaly a promis, la création d'une gare routière, la réorganisation du secteur informel, la réhabilitation du grand marché de la ville et la construction d'une piscine olympique où les populations de Dimbokro et des villages environnants pourront se divertir.