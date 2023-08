Etats-Unis : L’addiction très coquine de la femme de Will Smith révélée

Jada Pinkett Smith, l’épouse de Will Smith, à une certaine époque était accro à l’alcool mais surtout au sexe. Elle avait cette révélation au cours de son émission ‘’Red Talk Table’’, sur Facebook. C’est le magazine Le Parisien qui est revenu sur cette confession.

La femme de Will Smith était accro au sexe

Le nom de la femme de l’acteur américain, Will Smith, Jada Pinkett Smith a circulé sur toutes les lèvres depuis le scandale du 28 mars 2022 suite à la gifle que son mari a administré sur scène à l’humoriste Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars. Ce dernier s’était moqué de la tête rasée de Jada Pinkett Smith qui souffrait de l’alopécie. Une maladie qui lui fait perdre ses cheveux et ses poils. Cette plaisanterie n’a pas été du tout du goût de Will Smith qui a réagi avec une baffe.

Par ailleurs, la maladie de l’épouse de l’acteur du film ‘’Independance Day’’, a été révélée en 2018 dans le cadre de sa célèbre émission de talk show sur Facebook ‘’Red Talk Table’’. Cette année-là, Jada Pinkett Smith, rappelle le magazine français Le Parisien, avait également effectué plusieurs révélations chocs sur son passé. Elle avait justement déclaré avoir été sujette à de nombreuses addictions.

La femme de Will Smith avait révélé que par le passé, elle était accro au sport, à l’alcool, mais aussi au sexe. “Je suis du genre à me laisser aller alors. Mes addictions rebondissent de l’une à l’autre. Quand j’étais plus jeune, je pense avoir été certainement accro au sexe, je pensais que le sexe pouvait tout résoudre. Vous voyez ce que je veux dire ?”, révèle-t-elle. Tout comme elle, sa fille Willow avait aussi confié qu’elle avait une attirance pour les femmes.