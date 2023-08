Municipales : Monnet Guy veut récupérer le Plateau pour Gbagbo

Monnet Guy Florent est le candidat du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) aux municipales au Plateau. Il a confié au cours d'un meeting le dimanche 28 août 2023 qu'il entend conquérir la Cité des affaires "pour l'honneur et la dignité du président Laurent Gbagbo".

Monnet Guy Florent, "récupérer" le Plateau "pour l'honneur" de Gbagbo

Monnet Guy Florent est engagé dans la course pour la conquête de la commune du Plateau au nom du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire. À cet effet, le candidat du PPA-CI a animé un meeting le dimanche 28 août 2023 au terrain de sport du quartier 40 logements.

Lors de cette seconde rencontre avec les populations du Plateau, Monnet Guy a fait savoir que chaque candidat aux municipales dans ladite commune représente un parti politique et un leader politique. "Laurent Gbagbo a un seul parti, le PPA-CI. Ainsi donc celui qui n'y est plus ne doit pas prétendre parler en son nom ou affirmer être plus proche de lui que ceux qu'il a choisis", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, l'opposant ivoirien a indiqué vouloir rendre hommage à son leader par sa victoire. "Nous allons récupérer cette commune pour l'honneur et la dignité du président Laurent Gbagbo et de son parti, notre parti, le PPA-CI", a ajouté le candidat du "Woody" de Mama.

La mission ne sera pas de tout repos pour l'homme de Gbagbo qui aura en face de lui Fabrice Sawegnon (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, RHDP) et Jacques Ehouo, le maire sortant, représentant le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI).