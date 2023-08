Le sélectionneur du Cameroun a dévoilé ce mardi la liste de 24 joueurs convoqués pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023.

CAN 2023 (Q) : La liste du Cameroun pour affronter le Burundi

Le Cameroun va affronter le Burundi le 12 septembre prochain à Garoua pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Ce mardi, le sélectionneur Rigobert Song a dévoilé la liste des 24 joueurs retenus pour ce match crucial. Dans la liste, on note le retour de plusieurs cadres de la sélection dont le portier de Manchester United, André Onana, du défenseur Harold Moukoudi et des attaquants Eric Maxim Choupo-Moting et Clinton Njie.

Le 12 septembre, les Lions Indomptables du Cameroun seront contraints à un résultat positif contre le Burundi pour obtenir leur ticket pour la CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire.

Liste de Rigobert Song

GARDIENS DE BUT :

DEVIS EPASSY - FABRICE ONDOA - ANDRE ONANA

DEFENSEURS

DARL IN YONGWA - CHRISTOPHER WOOH - NOUHOU TOLO - MALCOM BOKELE - OUMAR GONZALEZ ENZO TCHATO - OLIVIER MBAIZO - HAROLD MOUKOUDI

MILIEUX DE TERRAIN :

ANDRÉ ZAMBO ANGUISSA - FRANÇOIS MUGHE - GAEL ONDOUA - OUM GOUET - OLIVIER NTCHAM OLIVIER KEMEN - ELLIOTT NJONGOUE

ATTAQUANTS :

KARL TOKO EKAMBI - NICOLAS BRICE MOUMI NGAMALEU - BRYAN MBEUMO - CLINTON NJIE - VINCENT ABOUBAKAR - ERIC MAXIM CHOUPO MOTING

MANAGER SELECTIONNEUR: SONG BAHANAG RIGOBERT