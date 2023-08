Mali: les personnes atteintes d’insuffisance rénale soulagées

Le Président Assimi Goïta dans ses visions, n'a pas oublié la vie des personnes atteintes d'insuffisance rénale. Ainsi, dans le cadre des oeuvres sociales du Chef de l’État, une délégation de la présidence s’est rendue au Centre Hospitalier Universitaire du Point-G. Cette descente était accompagnée d’un important lot d’intrants de dialyse pour le bien-être des malades.

Assimi Goïta soulage la vie des personnes atteintes d’insuffisance rénale

Un important lot d'outils de soutien et de traitement pour des personnes atteintes d'insuffisance rénale au Centre Hospitalier Universitaire du Point-G. La remise des intrants de dialyse a été effective le lundi 28 août 2023 en présence de plusieurs personnalités dont le Colonel Cheick Mohamed Chérif Tounkara, Directeur Administratif et Financier de la Présidence de la République du Mali ; le Directeur Adjoint de l’Hôpital du Point-G et de son personnel sanitaire ; le Conseiller Spécial du Président de la transition, Aguibou Dembelé. Ces derniers ont donné leur clap de départ pour cette activité humanitaire qu'est la remise des intrants de dialyse du Ministre de la Santé et du Développement social.

En effet, la remise des intrants s'inscrire dans le cadre de la poursuite des œuvres sociales du Président de la transition, conformément à son engagement, à l’occasion de son investiture, le 7 juin 2021, de soutenir et assister les personnes vulnérables. Pour cela, aucun citoyen ne sera laissé dans ce programme d’assistance humanitaire. C'est du moins ce qu'on peut retenir du conseiller spécial Aguibou Dembele.

À en croire le chef de service néphrologie et dialyse à l’hôpital du point-G, Amadou Yattara m, le lot d’intrants reçu de la part du Président de la Transition est composé des produits nécessaires pour le bien-être des personnes atteintes d'insuffisance rénale.

En outre, Cheickna Oumar Cisse, président de l’association des insuffisants rénaux du Mali, a profité de l'occasion pour saluer l'œuvre sociale du président assimi Goïta.