Régionales dans le Haut-Sassandra : Des affiches de Mamadou Touré détruites

Haut-Sassandra : La direction de campagne de Mamadou Touré accable le PDCI

COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE CAMPAGNE DU RHDP DANS LE HAUT-SASSANDRA.

La Direction de campagne du candidat du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) aux régionales dans le Haut-Sassandra a constaté, le samedi 26 août 2023, dans la commune de Daloa, la dégradation de plusieurs affiches de son candidat dont trois de 12 mètres carrés ont été arrachées et remplacées par des affiches du candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA). Devant ces actes anti-démocratiques et inciviques, la Direction régionale de campagne du RHDP dans le Haut-Sassandra prend à témoin l'opinion nationale et internationale quant aux risques de violence que font planer le PDCI et ses alliés sur le déroulement du scrutin du 02 septembre.

La Direction régionale de campagne du RHDP dans le Haut-Sassandra, soucieuse de maintenir un climat électoral apaisé, interpelle le PDCI et ses alliés sur ces actes provocateurs, qui ne sont pas de nature à garantir la sérénité dans le bon déroulement de la campagne électorale. La Direction régionale de campagne du RHDP du Haut-Sassandra invite ses militants à garder le calme, à demeurer concentrés et mobilisés pour la victoire certaine de ses candidats aux élections locales.

Enfin, la Direction régionale de campagne du Haut-Sassandra se réserve le droit de saisir les autorités compétentes, aux fins d'engager des poursuites contre les auteurs de tels forfaits, assimilables à du vandalisme.

Fait à Daloa, le 29 août 2023

Le Directeur régional de campagne, Tchin Michel