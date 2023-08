Élections locales : Me Habiba (PPA-CI) se prononce sur des irrégularités

Me Habiba Touré, membre du PPA-CI annonce une intervention relative aux élections locales dans la soirée du mercredi 30 août 2023. L’avocate de Laurent Gbagbo, par ailleurs, présidente de SAFE (Sentinelles anti-fraude électorale), se prononcera sur "les dernières irrégularités et fraudes" constatées sur le terrain. Elle entend aussi proposer des solutions pour les éviter.

Élections locales : Me Habiba Touré donne des pistes pour éviter les irrégularités

Vendredi 5 mai 2023, l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo avait procédé au lancement de SAFE, un organe visant à combattre la fraude lors des élections locales du 2 septembre. À cet effet, Me Habiba Touré, qui préside aux destinées du nouvel organe indiquait : "Notre réel adversaire est la fraude électorale. (Lorsqu'on) travestit un processus électoral, la fraude vole le peuple de la pire des manières, elle vole sournoisement le choix du peuple et de ce fait, elle confisque son avenir."

L’avocate de Laurent Gbagbo n’avait pas manqué de faire savoir que SAFE comprend un bureau central composé de personnalités dotées d’une expérience dans le processus électoral et de Sentinelles au niveau des régions et des communes.

Quatre mois après sa création, SAFE donne de la voix au moment où se tient la campagne poir les régionales et municipales. En effet, Me Habiba Touré est attendue dans la soirée du mercredi 30 août pour une intervention portant sur "les dernières irrégularités et fraudes électorale", a-t-on appris dans une note. Elle en profitera pour livrer des solutions pour les éviter.