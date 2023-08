Côte d'Ivoire: La liste de Jean-Louis Gasset pour affronter le Lesotho et le Mali

Le sélectionneur Jean-Luis Gasset a dévoilé la liste de 25 joueurs pour affronter le Lesotho et le Mali.

Le 9 septembre, les Eléphants de Côte d'Ivoire vont affronter au stade Laurent Pokou de San Pedro, le Lesotho dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Quatre jours plus tard, Serge Aurier et ses équipiers vont livrer un match amical contre le Mali au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé.

Pour ces deux rencontres cruciales, le sélectionneur Jean-Louis Gasset a convoqué 25 joueurs. On retrouve la présence de plusieurs cadres ainsi que l'arrivée des binationaux Yahia Fofana et Evan Ndicka qui vont honorer leur première sélection avec les Eléphants.

La liste de Jean-Luis Gasset

GARDIENS

1- Badra Ali

2-Yahia Fofana

3- Charles Folly

DÉFENSEURS

4- Serge Aurier

5- Willy Boly

6- Diomande Ousmane

7- Ghislain Konan

8- Odilon Kossounou

9- Evan Ndicka

10- Wilfried Singo

11- Sylla Abakar

MILIEUX

12- Doumbia Idrissa

13- Franck Kessie

14- Sangare Ibrahim

15- Seri Jean Michael

16- Traoré Hamed

ATTAQUANTS

17- Simon Adingra

18- Diakite Oumar

19- Konate Karim

20- Jonathan Bamba

21- Max Gradel

22- Christian Kouamé

23- Maxwell Cornet

24- Sebastien Haller

25- Jean Philippe Krasso.