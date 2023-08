Coup d'Etat au Gabon : Ali Bongo placé en résidence surveillée

Une tentative de Coup d'Etat est en cours au Gabon. Les militaires qui ont pris le pouvoir ce matin à Libreville donnent des nouvelles du président Ali Bongo.

Coup d'Etat au Gabon : Des nouvelles d’Ali Bongo

On commence en savoir un peu plus sur les plus hautes autorités du Gabon après le coup d'Etat. À la télévision nationale, l'armée vient de donner des nouvelles du président déchu Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'Etat fraîchement réélu du Gabon, Ali Bongo Ondimba est "en résidence surveillée" entouré de sa famille et de ses médecins, ont annoncé les militaires putschistes.

L'armée a également interpellé Michel Stéphane Bonda, président du Centre gabonais des élections, l'institution en charge de l'organisation des élections. Après avoir constaté « une gouvernance irresponsable, imprévisible qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale risquant de conduire le pays au chaos... nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place », s'était justifié le Comité de transition et de restauration des institutions.

Au pouvoir depuis 14 ans, le président Ali Bongo Ondimba est déclaré vainqueur de ces élections à un tour avec 64,27 % des suffrages exprimés. Son principal rival, Albert Ondo Ossa qui a recueilli que 30,77 % des voix a dénoncé des « fraudes orchestrées par le camp Bongo ».