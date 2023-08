Elections locales: Fin de la campagne électorale ce jeudi, de grands meetings annoncés

En Côte d'Ivoire, la campagne électorale pour les élections locales prend fin ce jeudi 31 août. Dans les divers états-majors politiques, l'heure est à la préparation des derniers grands meetings.

Elections locales: Dernière ligne droite de la campagne électorale, de grands meetings annoncés

Lancée le 25 août par le président de la Commission électorale indépendante (CEI), la campagne électorale qui a duré une semaine connaîtra son épilogue ce jeudi 31 août à minuit comme l'avait indiqué Ibrahime Coulibaly-Kuibiert. À quelques heures de la clôture de la propagande électorale, les états-majors politiques se bousculent.

Des meetings grand public sont annoncés dans plusieurs communes du pays. Les trois grandes formations politiques, le RHDP, le PDCI-RDA et le PPA-CI remobilisent leurs électeurs pour l'assaut final. Ces élections, les plus inclusives depuis la crise post-électorale de 2010-2011, sont un test pour la vitalité démocratique de la Côte d'Ivoire.

Dans certaines municipalités, ce scrutin s'annonce très disputé. C'est le cas par exemple dans la plus grande commune du pays, Yopougon où s'affrontent Adama Bictogo du parti présidentiel, Dia Houphouet du plus vieux parti du pays et le nouveau-né avec des dents, le PPA-CI de Laiurent Gbagbo dont Michel Koudou Gbagbo est le porte-étendard. Cocody, Yamoussoukro, Port-Bouet et le Plateau sont également très convoités.

À l’exception de quelques actes de vandalisme d'affiches par endroits, la campagne électorale s'est relativement bien déroulée et sans incidents majeurs.