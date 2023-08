4e édition du West Africa LPG Expo : Plusieurs experts attendus à Abidjan

La 4e édition du West Africa LPG Expo aura lieu du 7 au 8 septembre 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Catherine Ho, directrice de l'événement, a livré les enjeux au cours d'une rencontre avec la presse.

West Africa LPG Expo : Plus de 50 exposants attendus

"L'événement a deux objectifs. Il y a l'aspect conférence et l'aspect exposition. En ce qui concerne l'aspect exposition, nous amenons en Côte d'Ivoire plus de 50 exposants internationaux. L'effet que cela produit, c'est que cela élargit l'éventail de choix des prestataires et des différents acteurs du secteur. L'effet que ce genre d'événement apporte dans le pays, c'est que d'abord cela résulte en de meilleurs prix, en de meilleurs produits, en une meilleure compétition. Ce que la Côte d'Ivoire va obtenir de cet événement, c'est de meilleurs prix larges au choix et beaucoup plus de fournisseurs", a fait savoir Catherine Ho, directrice de West Africa LPG Expo.

Il faut dire que LPG Expo, l’un des principaux organisateurs d’expositions et de conférences internationales dans le secteur du gaz de pétrole liquéfié (GPL), possède une riche histoire de facilitation des connexions et des opportunités pour les multinationales du GPL. Avec un vaste réseau d’industriels, cet événement est un moyen sûr d’accéder aux marchés inexplorés.

L'objectif de cette 4e édition est d'accroitre la disponibilité du gaz LPG dans les ménages. "Ce que nous voulons, c'est que plus de ménages puissent accéder au gaz et que les ménages puissent faire une transition des combustibles traditionnels aux combustibles modernes", a poursuivi Catherine Ho.

Boutros El Hachem, sale manager West Africa de Sigma Cylinders, n'a pas manqué d'exprimer sa joie de participer à l'exposition qui apparait comme une plate-forme importante pour les acteurs d'entrer en contact avec des partenaires étrangers. "C'est une opportunité de nous ouvrir à l'international", a-t-il indiqué.

Plusieurs conférences sont au programme. Elles porteront entre autres sur l'importance de l’innovation et de la technologie dans la construction d’une industrie du GPL sûre et durable, les moyens d’accélérer et d’améliorer le passage à l’adoption du GPL pour la cuisine, la transparence des prix du GPL sur les marchés et la Côte d'Ivoire, pôle énergétique de l'Afrique de l'Ouest.

Cet événement est un rassemblement important, avec la participation de plus de 1 000 délégués internationaux et locaux, ainsi qu’un éventail diversifié de plus de 50 entreprises de GPL de premier plan qui présenteront leurs innovations. À ce titre, cette exposition offre une plate-forme exceptionnelle aux experts de l’industrie pour établir des liens précieux et échanger des informations cruciales sur les dernières tendances et les défis qui façonnent l’industrie du GPL.

En clair, LPG Expo est un espace d'opportunités de réseautage, des expositions à la pointe de la technologie, des sessions d’information.