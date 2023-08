Un plan de déstabilisation dévoilé au Burkina : La réaction du gouvernement

Au Burkina Faso, le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité a révélé dans un communiqué qu'un plan de déstabilisation du régime du capitaine Ibrahim Traoré est mis en oeuvre par des "individus aux desseins malveillants dont certains de nationalité étrangère".

Burkina Faso : Le gouvernement met en garde contre toute tentative de déstabilisation

Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité informe l’opinion que depuis un certain temps, des sources concordantes font état de la présence sur le territoire national, d’individus aux desseins malveillants dont certains de nationalité étrangère.

Ces sinistres individus en intelligence avec des complices nationaux ont pour objectif de déstabiliser la Transition en cours et de semer le chaos au Burkina Faso.

Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité met en garde les auteurs de ce projet funeste et leurs soutiens nationaux. Il rassure l’opinion nationale, que des dispositions sont prises pour traiter cette menace avec la plus grande fermeté.

Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité invite les populations des villes et campagnes, à une vigilance accrue et à dénoncer toute personne ayant un comportement suspect aux services de sécurité, à travers les numéros suivants : 1010; 16; 17.

Par ailleurs, c’est le lieu de rappeler que toute personne qui hébergerait des individus habités par de tels desseins sans les dénoncer se rendra coupable de complicité et sera traitée conformément aux dispositions y relatives.