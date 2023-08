Côte d’Ivoire : Ange Farot très mal en point

L’artiste Coupé-décalé, Ange Farot est gravement malade. A bout de souffle pour avoir dépensé assez d’argent pour payer ses médicaments, un appel a été lancé par certaines personnes pour sauver le ‘’soldat’’ Ange Farot.

Ange Farot est gravement malade

Les nouvelles ne sont pas du tout reluisantes pour l’homme du showbiz, Ange Farot. Depuis quelques heures, des photos de ce habitué des points chauds du District autonome d’abidjan et en particulier de Marcory alité circulent sur les réseaux sociaux. Selon des informations en notre possession, l’artiste qui a eu à son actif un single et a participé à des clips comme celui de Serge Beynaud, est gravement malade.

Le mal dont souffre actuellement Ange Farot n’a pas été dévoilé. Mais ce que l’on sait pour le moment, dans une dernière apparition sur les antennes de la chaîne La 3 du groupe RTI, le chanteur Coupé-décalé disait souffrir d’une hernie et d’être guéri de ce mal.

Hospitalisé dans un centre hospitalier d’Abidjan, Ange Farot ne sait plus à quel saint se vouer. Parce qu’il a tellement dépensé de l’argent qu’il n’arrive plus à faire face aux frais de médicaments. Raison pour laquelle, un appel à l’aide a été lancé sur le Meta par des internautes et d’autres personnes publiques comme Mauricette Aholia pour recueillir des fonds pour l'assister. ‘’Famille, Ange Farot se trouve aujourd’hui entre la vie et la mort et sollicite l’aide des ivoiriens car son état de santé est très grave. Ils n’ont plus les moyens pour régler les factures et continue de vomir noir. Aidons-le svp’’, écrit-elle sur sa page Facebook. Espérons que l’appel sera entendu pour éviter le pire afin de sauver l’artiste.