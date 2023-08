Le Gabon suspendu de toutes les instances de l'Union Africaine

Le Gabon est suspendu de l'Union africaine avec effet immédiat. Le pays ne pourra plus siéger aux activités de l'organisation continentale suite au coup d'Etat du 30 août.

Réunis ce jeudi à Addis-Abeba, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a annoncé ce jeudi 31 août, la suspension avec immédiat du Gabon de toutes ses instances. L'UA « condamne fermement la prise de pouvoir par les militaires en République du Gabon » et « décide de suspendre immédiatement la participation du Gabon de toutes les activités de l'UA, de ses organes et institutions », peut-on lire dans le communiqué.

La suspension du Gabon est conforme aux principes de l'organisation. Tous les pays dirigés par des militaires issus de Coup d'Etat sont suspendus de l'UA. Plus de 24H après le putsch, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a annoncé la dissolution des institutions et la fermeture frontières jusqu'à nouvel ordre.

Le Général Brice Oligui Nguema va prêter serment lundi 4 septembre en tant que président de la transition. Une cérémonie qui viendra tourner la page au Gabon, pays dirigé depuis plus de 50 ans par la famille Bongo.