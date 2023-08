Le président Alassane Ouattara est de retour à Abidjan après un court séjour en France.

Alassane Ouattara a regagné Abidjan après un séjour en France

Le 17 août, le président Alassane Ouattara s'était envolé pour un séjour en France. Près de deux semaines après, le Chef de l'Etat a regagné Abidjan ce jeudi 31 août en provenance de Paris.

Accompagné de la Première Dame Dominique Ouattara, le Président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par le Vice-président Tiémoko Meyliet Koné et des autres membres du gouvernement dont les ministres Kandia Camara et Vagondo Diomandé.

Le retour à Abidjan du Chef de l'Etat intervient à quelques heures de la clôture de la campagne électorale pour les élections municipales et régionales du 2 septembre. En sa qualité de premier citoyen ivoirien, Alassane Ouattara sera aux urnes ce samedi, à l'instar des plus de huit millions d'Ivoiriens pour renouveller des conseils municipaux et régionaux.