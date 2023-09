Gabon : les militaires rouvrent toutes les frontières du pays après le coup d'État

Quelques jours après avoir renversé le président du Gabon Ali Bongo Ondimba, la junte militaire au pouvoir a réouvert toutes les frontières du pays. L'annonce a été faite samedi 02 septembre 2023 par le porte-parole du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, sur la chaîne nationale.

Le Gabon rouvre ses frontières terrestres, maritimes et aériennes

À compter de ce samedi 02 septembre, les activités entre le Gabon et les autres pays peuvent reprendre. Ainsi en a décidé le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) qui a fermé les frontières un peu plus tôt lors du coup d'État ayant évincé Ali Bongo Ondimba. Lui qui a pris le pouvoir et dirige le pays depuis 14 ans suite au décès de son père Omer Bongo. Selon le porte-parole du CTRI, cette décision a été prise pour préserver les bonnes relations avec les voisins et les pays du monde entier.

« Soucieux de préserver le respect de l'État de droit, les bonnes relations avec nos voisins et l'ensemble des États du monde, et afin de favoriser la continuité de l'État tout en démontrant notre ferme volonté de tenir nos engagements internationaux, le CTRI décide avec effet immédiat de la réouverture des frontières terrestres, maritimes, et aériennes à compter de ce samedi », a fait savoir le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi sur la télévision d'Etat.

Toutefois, le porte-parole du CTRI indique que le couvre-feu est toujours maintenu sur toute l'étendue du territoire national de 18H00 à 6H00 (heure locale). Mais, il a tout de même tenu à préciser que « les voyageurs arrivant en République gabonaise ou désireux de partir seront autorisés à circuler sur présentation de leur document de voyage ».

Faut-il le signaler, juste après le coup d'État, c'est le général Brice Oligui Nguema qui est désigné par les putschistes réunis au sein du CTRI, pour diriger la Transition. Sa prestation de serment est prévue pour lundi 04 septembre 2023.