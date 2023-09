Côte d’Ivoire : Koné Meyliet et l’ambassadrice américaine parlent de démocratie

Koné Meyliet Tiémoko a accordé une audience à SEM Jessica Davis Ba le jeudi 31 août 2023. Le vice-président de la République de Côte d’Ivoire et l’ambassadrice des États-Unis à Abidjan ont échangé autour de la démocratie et de relations commerciales.

Côte d’Ivoire : Koné Meyliet échange avec l’ambassadrice des États-Unis

L’information est livrée à travers une note officielle de la présidence ivoirienne. Jeudi 31 août 2023, SEM Jessica Davis Ba s’est rendue au Palais de la présidence de la République afin d’échanger avec Koné Meyliet Tiémoko.

Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur la démocratie et les relations commerciales entre la Côte d’Ivoire et les États-Unis. L’ambassadrice américaine est répartie satisfaite après avoir eu des échanges fructueux avec le vice-président ivoirien.

Au moment où le pays se prépare à organiser les élections couplées municipales et régionales le samedi 2 septembre 2023, Koné Meyliet et son hôte ont jugé utile de rappeler l’importance de la démocratie et la nécessité de permettre à chaque citoyen de s’exprimer dans un espace de paix et de liberté.

Le vent de coups d’État observé dans la sous-région a convaincu Mme Jessica Davis Ba de la nécessité pour les deux pays de partager la valeur de la démocratie. Elle a aussi souhaité que la Côte d'Ivoire et son pays renforcent leur coopération.

Par ailleurs, l’ambassadrice des États-Unis a tenu à faire savoir qu’elle a exprimé sa volonté de voir les deux pays approfondir et élargir leurs relations commerciales, mais aussi favoriser davantage les investissements américains en Côte d'Ivoire.